AMLO cerrara sus redes sociales tras terminar su mandato

En la conferencia matutina del día de hoy, el presidente Obrador afirmo que este eliminará sus redes sociales tras retirarse de la vida política, incluso señalo que este ya no recibiría a políticos ni a nadie mas.

Desde Palacio Nacional, AMLO aseguró que este entregara la batuta a la presidenta Claudia Sheinbaum y se retirará de la vida política, afirmando que este no buscara mantenerse en el poder. Asimismo señaló que se desconectara de las redes sociales.

"Le voy a entregar la banda (a Claudia Sheinbaum) y adiós, yo me jubilo, y nunca he actuado de manera inconsecuente (...) terminó mi ciclo, me voy a ir muy contento", inició el mandatario federal.

"Sólo que fuese yo un ambicioso, vulgar, un politiquero, estaría yo pensando en ser jefe máximo o caudillo o líder moral, mesías, mucho menos cacique. Yo ya termino y no vuelvo a participar en ninguna actividad pública, nada ni una conferencia, voy a cancelar mis cuentas en las redes sociales, no voy a recibir a nadie, menos a políticos, pero tampoco a la gente del pueblo a la que quiero mucho, pero no puedo porque si empiezo a recibir personas voy a estar todo el tiempo", dijo el presidente López Obrador.

El mandatario aseguró que tras la entrega de la banda presidencial -como ya había adelantado- se retirará a vivir al rancho que pertenece a su familia, en donde busca tener tiempo para reflexionar y además dedicarse a escribir.