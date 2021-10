AMLO condena amenazas contra Lilly Téllez

Respecto a las amenazas que ha recibido la senadora Lilly Téllez y su hijo, el presidente Andrés Manuel López Obrador fijó su postura en contra de estas agresiones.

"Cuidadito con hacerle daño a una persona por pensar distinto. (...) Está mal que se haga eso. Cada quien puede expresarse, podemos tener diferencias, pero sin agresiones", dijo en la ´mañanera´.

Esto se da luego de que la legisladora expuso en redes sociales amenazas en Twitter en contra de su hijo. En ese mismo sentido, pidió ayuda a la Secretaría de Seuridad y Protección Ciudadana así como la policía cibernética.

En días recientes, el titular del Ejecutivo sostuvo en su conferencia de Palacio Nacional que la senadora convocó a insultarlo durante la ceremonia de entrega de la medalla Belisario Domínguez a la legisladora Ifigenia Martínez.

"Tengo el deber de informarle que no estaré porque una legisladora del bloque conservador está convocando a que se me falte al respeto y considero que no debemos de caer en ninguna provocación", señaló en una carta escrita a Martínez.

Sin embargo, Téllez explicó que no hubo un llamado a agredir ni a faltarle al respeto al presidente.