AMLO confirma a la Banda MS para concierto del 15 de Septiembre

En la conferencia matutina del día de hoy, el presidente López Obrador dio a conocer que la Banda MS, será la encargada de amerizar los festejos del 15 de Septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México con un gran concierto.

En la "Mañanera" el presidente Obrador señalo que la banda, la cual confundió al decir Banda MVS, cobro poco al estado para la realización del concierto., algo que vio con buenos ojos.

"Por cierto va a venir la banda MVS el 15 de septiembre, cuando lo dije aquí no habíamos hablado con ellos, y les cuento la anécdota que buscaron al director y estaban en Las Vegas y cuando Alejandro les dijo que ´el presidente les está invitando, nada más no se vayan a pasar y nos vayan a cobrar mucho´, ´sí sí, sí', le dijo el gerente del conductor uno de ello. ´Sí, sí si tengo lleno el teléfono para que vean lo que es la mañanera y que no nos vamos a rayar´, van a cobrar poco y son muchos los integrantes", anunció AMLO.

Hace unas semanas, el presidente de México adelantó que invitaría a la Banda MS a la fiesta del próximo Grito de Independencia que será el 15 de septiembre, además de considerar también algunas bandas de Oaxaca y del género tapatío del mariachi.