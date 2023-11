AMLO critica a jueza que otorgó amparo a "El Nini" para no ser extraditado

En su conferencia matutina, el presidente Obrador explotó en contra de una jueza por haber otorgado un amparo a Néstor Isidro "N", alias El Nini, exjefe de Seguridad de Los Chapitos, esto para poder evitar que el narcotraficante sea extraditado a los Estados Unidos.

AMLO señaló a la jueza María del Carmen Sánchez Cisneros, del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo con residencia en la Ciudad de México por otorgar el amparo al criminal. Con este caso, el presidente se volvió a lanzar en contra del poder judicial.

"Se detiene en este caso a Néstor Isidro, y una juez casi al momento de la detención le ofrece el amparo para que no sea extraditado. ¿Qué es eso? Si esto no es corrupción, que me digan los ministros de la Corte y el Consejo de la Judicatura, de qué se trata. ¿Esto es derecho? Esto es chueco", indicó el presidente.

Durante esta mañanera, en la sección Cero Impunidad, también se exhibió al juez que ordenó restituir una propiedad a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, al considerar la inaplicación de la Ley de Extinción de Dominio.

Desde mediados de este años, el presidente Obrador ha mantenido una retórica contraria a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto después de la llegada de la Ministra Presidenta Norma Lucía Piña, la cual se intensificó tras la salida del Ministro Arturo Zaldívar.