AMLO critica a periodista por denuncia de retén en Sinaloa

Durante la mañanera, AMLO criticó que a la prensa por denunciar haber sido detenidos por hombres armados durante su gira en Sinaloa esto mientras lo seguían.

"Fuimos a hacer una gira a Chihuahua y Sinaloa y un escándalo por un retén, esa era la nota principal y difundir que hay acuerdos con la delincuencia, pues no", dijo este lunes el mandatario federal.

"Tuve que decir que yo no era Calderón, porque no soy Calderón, él pactó con la delincuencia y él tenía a García Luna y en vez de atender las causas que originan la violencia declaró una guerra, no somos los mismos y él permitió de que hubiera masacres, pero los muy cretinos conservadores piensan que es lo mismo, no, no somos iguales", insistió.

Periodistas de los medios de Reforma, El Universal y Milenio denunciaron que un grupo de 10 hombres fuertemente armados los detuvieron en su camino por el llamado Triángulo Dorado.