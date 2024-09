AMLO culpa a Estados Unidos por violencia en Sinaloa

En su conferencia matutina del día de hoy, el presidente Obrador cambio su opinión sobre los actos violentos que se han registrado en el estado de Sinaloa, pero ahora afirma que estos actos son responsabilidad de los Estados Unidos.

AMLO fue cuestionado sobre la violencia que vive el estado de Sinaloa en su décimo día, donde señalo que la captura de Ismael Mayo Zambada por parte del gobierno de Estados Unidos provoco los actos violentos.

"¿Presidente, Estados Unidos es de alguna manera corresponsable de la violencia que hay en Sinaloa?", cuestionó una reportera "Sí, claro que sí. Por haber llevado a cabo ese operativo (en donde se detuvo al Mayo Zambada)", indicó.

"Nada más que ellos vayan internalizando de que no se puede actuar así, sin tomar en cuenta al Gobierno de México. O sea no puede haber una relación de cooperación, cuando se toman medidas unilaterales, no puede aceptarse eso", puntualizó.

Sinaloa, en particular Culiacán, vive una ola de violencia, pues el Cartel de Sinaloa se encuentra en una guerra entre las facciones leales a los hijos del Chapó Guzmán, Los Chapitos y los leales a los hijos de El Mayo Zambada o Los Mayitos.