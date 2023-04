AMLO defiende a Donald Trump por juicio en su contra

De nueva cuenta, el presidente de la republica, Andrés Manuel López Obrador, defendió al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asegurando que el juicio en su contra solo busca evitar que el mandatario que prometió invadir México, llegar a las urnas.

"No debe de utilizarse lo jurídico; los asuntos supuestamente legales con propósitos políticos electorales. Por eso no estoy de acuerdo con lo que le están haciendo al ex presidente (Donald) Trump". dijo el mandatario.

"No impedirle a nadie que participe. Y pueden decir: ´Es que legalmente sí pueden participar´. (...) Puede participar pero de todas maneras está expuesto a una campaña de desprestigio", aseveró.

AMLO asegura que sabe que a pesar de estar en proceso, esto le impide participas en las próximas elecciones según las leyes americanas, pero señalo que se busca desprestigiar al magnate.

Además, AMLO cuestiono porque a Trump se le esta juzgando por crímenes que se cometieron en el 2000 y en el 2006.

"Me llama la atención que lo estén acusando de algo que sucedió en el 2000 o en el 2006. (...) Si fue en el 2000 ¿Cuántos años lleva? 23. ¿Y si fue en el 2006 cuántos años lleva? 17.?, declaró.