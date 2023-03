AMLO defiende a Trump; Asegura que posible detención es para que no voten por el

Desde su conferencia matutina, el presidente de la republica, Andrés Manuel López Obrador, aseguro que en caso de que los rumores del arresto de Donald Trump se hacen realidad, es para que este no se presente en las próximas elecciones.

"Esta declarando el presidente Trump que lo van a detener creo que hoy", dijo este martes durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. "Si fuese así, pues todo mundo sabría, porque no nos estamos chupando el dedo, que es para que no aparezca en la boleta electoral", añadió.

Además de defender al magnate Donald Trump, acusado de evadir impuestos, AMLO aprovecho para criticar al gobierno del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pues se señalo que México no respeta los derechos humanos, ni a los periodista.

"Es como si aquí nosotros los evaluaremos: a ver derechos humanos, ¿por qué no liberas a [Julian] Assange si estás hablando de periodismo y libertad?", expresó.

La defensa de AMLO a favor de Trump llega después de que Mike Pompeo, Ex Secretario de Estado de los Estados Unidos, revelo en su libro, "Never Give an Inch: Fighting for the America", que AMLO se "quebró" rápidamente ante Trump cuando se conocieron por primera vez.