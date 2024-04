AMLO defiende el Fondo de Pensiones para el Bienestar

En la conferencia matutina del día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador dedico buena parte de la mañanera para defender la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, la cual busca tomar pensiones sin reclamar para regresarla a los trabajadores.

El Presidente de la República señalo que esta reforma busca la protección del trabajador y además rechazo que se busque "robar" las pensiones de los mexicanos.

"Nada de eso, al contrario, esta reforma es para beneficiar a los trabajadores, no para perjudicarlos. No estamos aquí nosotros para perjudicar a los trabajadores, nosotros estamos aquí para beneficiar a los trabajadores, así de claro, los que roban son otros, no están aquí, no somos nosotros, para que empecemos a respetarnos, no somos iguales", señaló.

Confío en que después de que esta reforma se apruebe en el Congreso de la Unión, el Fondo de Pensiones para el Bienestar se pueda crear el día primero de mayo, Día del Trabajo, como una reivindicación a la clase trabajadora de México.

Esta reforma busca tomar las afores que no han sido reclamadas en 10 años para poder ser invertidas en el Fondo de Pensiones para el Bienestar, la cual busca brindar a los trabajadores con una pensión similar o la misma a su salario.