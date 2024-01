AMLO defiende la Megafarmacia del bienestar de acusaciones de carencia de medicinas

En su conferencia matutina del dia de hoy, el presidente Obrador arremetió en contra de los medios de comunicación por señalar que la megafarmacia del bienestar sufre una deficiencia en los medicamentos.

AMLO señaló que destinos periodistas han llamado al servicio de la megafarmacia del bienestar para verificar sus servicios. El mandatario señala que esto es una campaña en su contra debido a la época electoral.

"En la Megafarmacia hay todos los medicamentos, en esta semana van a estar con nosotros los responsables del abasto de medicinas en general, va a informar Zoé Robledo, va a informar el secretario de Salud, porque hay toda una campaña. Ustedes saben que un porcentaje de las llamadas que se hacen son de compañeras y compañeros periodistas para ver si funciona y es bueno, ¿No?. Porqué están queriendo demostrar que no hay medicamentos, que no funciona, y nosotros estamos trabajando para que no falten los medicamentos.

La megafarmacia del bienestar es el más reciente proyecto del presidente obrador, con el que se busca abastecer de medicamentos a hospitales y derechohabientes que no tengan acceso a sus medicinas.

Estos son los pasos a tomar para poder solicitar los medicamentos faltantes.

En primera instancia, el paciente tendrá que llamar al numero, 55-95-00-09-11, donde se le preguntará a qué institución pertenece, IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar.

Después de confirman esta información, se comunicarán con un operador que solitaria:

Folio de la receta médica

CURP

Nombre completo

Celular

Correo electrónico

El folio de la receta aparece en la parte superior de la misma. El medicamento faltante será enviado en un plazo de 48 horas. Durante este tiempo se le notificará al derechohabiente en donde y cuando recorrer el medicamento