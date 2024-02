AMLO explota contra Youtube por borrar su mañanera

En la conferencia matutina del dia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador explotó en contra de la plataforma Youtube, esto después de que la empresa que forma parte de Google borrará su conferencia matutina del 22 de Febrero, donde revelaba de manera intencional el teléfono privado de una periodista del The New York Times.

El mandatario acusó a la plataforma de haber borrado su conferencia por motivos políticos, pues asegura que sus "adversarios" no sufren las mismas consecuencias que él.

"No es un asunto sólo técnico, es un asunto político. Porque ni modo que esta norma se le aplique a nuestros adversarios. Si me mientan la madre, si se meten con mi familia, si me calumnian un día sí y al otro también, por qué no afectó las normas de la comunidad la periodista que hizo el reportaje en donde supuestamente yo recibí dinero del narcotráfico", indicó el mandatario federal.

El mandatario señaló que se a gestionado para que el video puede regresar al canal del presidente, pero Youtube señaló que primero es necesario censurar la información privada de la periodista Natalie Kitroeff, pero AMLO se ha negado a censurarla.

"Cuando yo me enteré le dije respetuosamente ´no, no porque voy a volver a poner la carta que le enviaron a Jesús para que vean el tono, el modito y luego el reportaje que hicieron. Sin ninguna prueba, pero con un dardo envenenado", dijo.

Este pasado jueves, el presidente mostró una carta enviada por el The New York Times por derecho de réplica ante un reportaje donde se le acusa a Obrador de recibir dinero del Cártel de Sinaloa para su campaña electoral del 2018.