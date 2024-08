AMLO finaliza sexenio con 72% de aprobación de la ciudadanía

El presidente Andrés Manuel López Obrador culmina su sexenio con un 73% de aprobación por parte de los ciudadanos, de acuerdo con la más reciente encuesta realizada por Buendía & Márquez para El Universal

Este resultado, que refleja un amplio apoyo popular, ha sido calificado por el Mandatario como "un fenómeno" considerando las diversas campañas en su contra a lo largo de su mandato.

Durante su conferencia matutina, López Obrador destacó la cifra de aprobación como un hecho inusual en la política mexicana.

Miren cuánta campaña en contra de la prensa del extranjero, la prensa nacional, los medios, todos en contra con honrosas excepciones", señaló el presidente.

Además, subrayó que el dato proviene de El Universal, un medio con el que ha tenido diferencias en el pasado, lo que según él, otorga más credibilidad al resultado.

Les voy a presumir, es un fenómeno, por primera vez en muchos años enfrentando a la mafia del poder, a los que se dedicaban a saquear a México, enfrentando a sus medios de manipulación", agregó.

Metodología del estudio

El ejercicio de opinión pública se llevó a cabo del 15 al 20 de agosto de 2024 y se basó en encuestas en viviendas a nivel nacional.

La encuesta indica que López Obrador mantiene un alto nivel de respaldo ciudadano al concluir su administración, a pesar de los constantes enfrentamientos con sectores críticos de su gobierno, tanto en el ámbito nacional como internacional.

¿A qué lo atribuye?

López Obrador atribuyó estos niveles de aprobación a lo que él describe como el "sabio" reconocimiento del pueblo mexicano a su gestión y su lucha contra lo que llama la "mafia del poder". Según el presidente, sus críticos ignoran al pueblo y no reconocen su capacidad de discernimiento. "Porque para ellos el pueblo no existe, humillan al pueblo, se sienten superiores... No hay una autocrítica que debería de partir de querer al pueblo", mencionó en su discurso.