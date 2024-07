AMLO lamenta atentado contra Trump

En su conferencia matutina del día de hoy, Andrés Manuel López Obrador, hablo sobre el atentado que sufrió el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentando la violencia policita pero agradeciendo que el exmandatario no perdió la vida.

AMLO señalo que aunque la política es natural la enemistad, esta jamás debe de llegar al punto de la violencia.

"Es algo reprobable, nada que signifique violencia se puede justificar, la violencia es irracional y no ayuda, no resuelve, no beneficia, al contrario la violencia enrarece el ambiente político y produce miedo, desconfianza, además es muy inhumana, porque en política podemos ser adversarios, pero no enemigos, y en las contiendas nos podemos dar trato de adversarios a vencer no de enemigos a destruir, por eso condenamos este hecho y si fuimos los primeros en manifestarnos posiblemente en todo el mundo, me refiero a autoridades", comentó López Obrador.

"Afortunadamente como no se asesino al expresidente Trump, sí a otra persona y también al tirador, todo muy lamentable, nosotros ya hemos padecido de estos momentos de mucha incertidumbre y tristeza cuando el asesinato del licenciado Luis Donaldo Colosio", agregó.

La Oficina Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés) reveló la identidad del presunto atacante, un joven de 20 años, que llego a apoyar a ambos partidos.