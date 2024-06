AMLO niega cometer violencia política de género contra Xóchitl

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó cometer violencia política de género en contra de la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz.

Yo no ofendí a la señora Xóchitl, no hay prueba de eso, yo no lo hago por principios, no ofendo a nadie, menos a una mujer, no sé de donde salió eso", dijo.