AMLO niega expropiación a Grupo México; Germán Larrea quería 9 mil 500 mdp, “un abuso"

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que la ocupación del gobierno federal de tres tramos de Ferrosur de Grupo México sea una expropiación y aseguró que el empresario Germán Larrea Mota Velasco le pidió 9 mil 500 millones de pesos en la negociación, a lo que él se negó.

¿Se expropió?, Lo que se expropia es lo que es propiedad privada; es muy distinto recuperar una concesión que es de la nación”, dijo.

El mandatario narró que Germán Larrea le aseguró en un primer momento, antes de dar a conocer el decreto en donde se ocupa la vía por motivos de Seguridad Nacional, que habría un arreglo.

“Larrea dijo ‘sí sí vamos arreglarnos’ y viene con una propuesta de que querían que les pagáramos 9 mil 500 millones de pesos, pues así ya no se puede, ni siquiera a un precio justo, sino un abuso”, aseguró el mandatario.

López Obrador indicó que el pago, "si es que les corresponde", se decide después de un procedimiento legal por parte de la autoridad competente.

“Se manda hacer un avalúo y se manda hacer una indemnización, si es que les corresponde. Eso es todo”, dijo.

¿Qué pasa con el Tren Maya?El Presidente informó que en el caso de la construcción del Tren Maya, el gobierno federal ha realizado alrededor de 100 expropiaciones.

“Pero como ahora fue al señor Larrea, pegaron el grito en el cielo y la desinformación, la manipulación”, indicó.

Grupo México, explicó, no perdió su derecho de paso por el tramo ocupado, pues “no es un asunto personal”.

“No es un pleito con Germán Larrea, no; ojalá comprendan no sólo los de esta empresa, sino otros empresarios y quienes no están de acuerdo con nosotros; ojalá y en un momento de sensatez piensen que un gobernante tiene que representar a todos y que tiene que cuidar el interés público”, dijo.