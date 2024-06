AMLO niega persecución a Carlos Loret de Mola; mañana lo hablarán en la conferencia

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desmintió en su conferencia mañanera las acusaciones de persecución gubernamental contra el periodista Carlos Loret de Mola.

AMLO aseguró que no ha dado ninguna instrucción a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para investigar a Loret de Mola.

— Termino nada más diciendo algo. Ayer o antier, creo que antier, salió Carlos Loret de Mola a decir que estaba siendo perseguido por el Gobierno, falso, nosotros no perseguimos a nadie. Puede ser que esta institución que tiene ese trabajo de ver movimiento extraños en las cuentas es una oficina de investigación financiera para cuidar lo relacionado con el lavado de dinero", afirmó el mandatario.

López Obrador también señaló que sus propias cuentas han sido revisadas por la UIF desde hace 20 años y descartó la necesidad de ordenar una investigación contra Loret de Mola, a quien calificó como un periodista "muy rico" y "al servicio de intereses creados".

La controversia surgió después de que Peniley Ramírez publicara en Grupo Reforma que la UIF ha estado investigando a Loret de Mola, su esposa Berenice Yaber, y a Víctor Trujillo (quien interpreta a "Brozo" en el canal de YouTube Latinus) desde el 8 de febrero pasado. El 5 de junio se emitieron nuevos oficios para investigar las empresas Latinus Media Radio y Latinus Media MX Hub.

En respuesta, Loret de Mola acusó al gobierno de persecución y uso indebido de las instituciones del Estado para silenciar a periodistas que documentan la corrupción gubernamental.

AMLO descarta que él pidiera investigar a Carlos Loret de Mola

El presidente aseguró que ni Loret de Mola ni Víctor Trujillo tienen credibilidad debido a su alineación con el conservadurismo y la mentira.

"Nosotros no investigamos a nadie, no hay censura para nadie, que no nos agarren a nosotros de excusa, de pretexto. Lo que les sucedió a todos ellos es que le faltaron al respeto al pueblo y perdieron mucha credibilidad", enfatizó AMLO.