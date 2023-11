AMLO niega que existan 126 mil personas en el país; Asegura que es para dañar su gobierno

La ex comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana Osuna, aseguró, para varios medios que la cifra de desaparecidos en nuestro país ha llegado a las 126 mil personas, algo que el presidente Obrador ha negado rotundamente, asegurado que esta cifra es para dañar su gobierno.

En su conferencia de prensa matutina, que se dio en CIudad Obregón, el presidente negó los afirmado por la exfuncionaria, afirmando que estas cifras son para dañar su sexenio, incluso se afirmó que dentro de un mes, se daría las cifras "reales".

"No es nada más que hayan alterado los padrones de desaparecidos. Para que tengan una idea, no es cierto que haya 126 mil desaparecidos, no es cierto y lo vamos a probar, porque hemos un censo casa por casa y los desaparecidos se han encontrado", advirtió el mandatario desde Ciudad Obregón, Sonora.

AMLO tachó de irresponsables los dichos de la exfuncionaria, quien durante un taller en el Colegio de México (Colmex) aseguró que el número de personas desaparecidas supera las 112 mil.

Karla Quintana Osuna renunció a la Comisión Nacional de Búsqueda. afirmado que desde la federación se buscaba reducir el número de personas desaparecidas, durante este sexenio. Ante su salido se puso en su lugar a Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, ex diputada del PT, la cual no tiene experiencia en la materia.