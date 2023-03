AMLO niega que partes de México sean controladas por el crimen organizado

El día de ayer, el secretario de estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aseguró ante el Congreso que regiones enteras de México se encuentran bajo el dominio de grupos criminales, ante esto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazo estas afirmaciones.

"Eso es falso, no es cierto (...) no hay ningún lugar del territorio donde no haya presencia de la autoridad, le puedo decir al señor Blinken que creo lo sabe, que constantemente estamos destruyendo laboratorios clandestinos en Sinaloa, Sonora, en todos lados", dijo el presidente en conferencia matutina.

"Es más con fines electorales. Se está llevando a cabo una investigación y se va a aclarar todo, se actúa, también debe reconocerse que cuando le preguntan a él y a la vocera de la Casa Blanca si es recomendable considerar como terroristas a los narcotraficantes mexicanos dijeron que no", continuó.

El presidente aseguró que entiende las declaraciones de Blinken, ya que tiene que hacer su trabajo como funcionario estadounidense.

En los Estados Unidos hay un debate en el Congreso donde se discute si el gobierno de Biden debe nombrar como terroristas a los carteles de la droga, esto para que el estado tenga mas facultades a la hora de buscar y sancionar a estos criminales.