AMLO no reconoce triunfo de Maduro hasta el recuento de votos

En su conferencia matutina, el presidente Obrador se pronunció sobre las elecciones en Venezuela, señalando que su gobienro reconocerá a Maduro como el ganador hasta que se de el recuento de los votos.

AMLO señaló que este se abstendrá de enviar felicitaciones al dictador Maduro hasta que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le de el triunfo de manera oficial. Asimismo reconoció que no se hayan presentando actos de violencia pese a la tension.

"Nosotros vamos a esperar el resultado, ya cuando se haya llevado a cabo el recuento, ver cual es el proceso legal y entonces vamos a pronunciarnos, si la autoridad electoral confirma esta tendencia nosotros vamos a reconocer al gobierno electo por el pueblo de Venezuela, porque así es la democracia", explicó el mandatario federal.

"A mi me preocupaba la violencia, eso es lo que más me preocupa y quiero felicitar al pueblo de Venezuela porque ayer no hubo violencia en la elección, pero para como estaba la situación muy tensa, yo vi gente en la calle y no vi enfrentamientos violentos", puntualizó.

Hasta el momento, las dictaduras del mundo, Iran, China y Rusia han reconocido el triunfo de Maduro, mientras que las naciones democráticas han puesto en tela de duda las elecciones.