AMLO pide cuidar proceso legislativo en reforma al Poder Judicial

A cuidar el proceso legislativo en torno a la reforma al Poder Judicial, llamó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario precisó que se debe tener cuidado, para evitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la anule si es aprobada.

Va a depender de los debates, la discusión en el Pleno, tienen que cuidar mucho el procedimiento", dijo durante su conferencia matutina.

El Presidente destacó que se debe evitar dar motivos para que los ministros argumenten que no se cumplió con el procedimiento.

Porque si no, uno de ellos que echó abajo una ley, que dijo no se cumplió con el procedimiento, metiéndose en la vida interna de otro poder, no hubo debate suficiente, entonces se anula la ley", indicó.

Y recomendó: "Que se cuide, no vaya a ser que los ministros nos la nulifiquen, tienen que cuidar todo".

La reforma al Poder Judicial está prevista para aprobarse la primera semana de septiembre, según declaró Ricardo Monreal Ávila.

