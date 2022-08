AMLO pide entregar información sobre su hermano al INE

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró durante su conferencia matutina, que solicitará a la FGR que se entregue información sobre su hermano Pío López Obrador sobre las acusaciones de corrupción.

El mandatario aseguró que tanto él como su hermano, no han incurrido en temas de corrupción, por lo que no teme que la investigación en contra de Pío llegue a manos del INE.

"Pues no acudir, pero si enviar un texto, no tengo yo de qué avergonzarme, no hay ningún problema y deberían de entregar toda la información al INE, a esa institución tan respetable", señaló.

"Que se entregue todo, ¿qué puede suceder? Nada, mas que politiquería, las ocho columnas (...) y no pasa nada".

Pío López Obrador es acusado de haber recibido bolsas con dinero por parte de investigación , ex coordinación nacional de Protección Civil, esto en 2015.