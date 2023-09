AMLO pide no solo culpar al ejército por el caso Ayotzinapa

En su conferencia matutina, el presidente Obrador aseguró que el Ejército si a cooperado dando información sobre el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, esto pese a los llamados de los padres y abogados de lo opuesto.

El mandatario reprocho que los protestantes están buscando culpar únicamente a las fuerzas armadas.

“Ahora todo parece estar enfocado a culpar al Ejército de que no ha dado información, cuando lo que tenemos que tener como prioridad es encontrar a los muchachos, y la información que ya se tiene y la que podemos obtener en estos tiempos, nos puede conducir a eso”, dijo.

"No es culpar por culpar, no es nada más fue el Estado y fue el Ejército y ya. No, vamos a conocer la verdad, lo que sucedió. Yo no voy a mentir ni vamos a fabricar algo que no sea cierto y vamos a actuar con rectitud y no somos iguales”,, indicó.

“Y estoy también muy consciente que, no por los padres, sino por los adversarios, quisieran que nosotros fracasáramos, como en otras cosas, para tener motivos y cuestionar nuestro Gobierno. Estoy consciente de eso”, expuso.

El año pasado, la Comisión de la Verdad del Gobierno mexicano concluyó que la desaparición de los estudiantes entre el 25 y 26 de septiembre de 2014, había sido un “crimen de Estado” en el que participaron autoridades de todos los niveles, incluyendo las Fuerzas Armadas.