AMLO pide paz ante guerra en Ucrania

El presiente de México, Andrés Manel López Obrador se pronuncio ante la invasión rusa a Ucrania ratificando que México mantiene su posición pacifica así como la solución diplomática entre las naciones.

"En término de política exterior nos vamos a seguir conduciendo, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión, no estamos a favor de ninguna guerra, México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias".

Durante la noche de ayer, Vladimir Putin ordeno el ataque a sistemas antiaéreo y aeropuertos en Ucrania con el objetivo de debilitar la capacidad de reacción de Ucrania ante la llegada de tropas rusas.

AMLO señalo que apoya la moción de México ante el Consejo de Seguridad de la ONU de la resolución pacifica del conflicto entre Rusia y Ucrania.