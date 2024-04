AMLO podría dar amnistía a Israel Vallarta

En la conferencia matutina del día de hoy, se cuestiono al presidente de la republica sobre la Ley de Amnistía donde el mandatario señalo que uno de los casos que se busca liberar es a Israel Vallarta, acusados de presuntamente formar parte de una banda de secuestradores.

La ley que fue aprobada por el Senado, busca dar poderes al presidente para poder perdonar a criminales que incluso ya estén sentenciado a cambio de brindar información.

El presidente asegura que esta ley también se aplicaría a personas que permanecen en prisión sin condena o que han sido victimas de violación a sus derechos humanos.

“Aplica en todos los casos, pero fundamentalmente a quienes nos ayude a esclarecer asuntos relacionados con la violación de derechos humanos y sin en ese caso hay una violación de derechos humanos como también está demostrado que existe, pues podría aplicarse”, expresó el mandatario mexicano.

"Que no dependa si están sentenciados o no, porque eso es una rémora. Hay quienes injustamente llevan 15 o 20 años encarcelados y no se aplica la Ley de Amnistía vigente, porque tiene que tener efectos una vez que hay sentencia".









“Con esto ya se puede liberar a una persona. No queremos tener en la cárcel a inocentes y ya hemos liberado a muchos: enfermos, indígenas pobres que no tienen para su defensa, inocentes”, insistió desde el podio de Palacio Nacional.

Hay que recordar que él fue detenido junto a la francesa Florence Cassez el 8 de diciembre de 2005, acusados de presuntamente liderar una red de secuestros. Sin embargo, la francesa fue liberada en 2013 por irregularidades en su arresto.