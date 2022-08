AMLO propone dejar de producir cerveza en el norte de México por sequia

El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ante el inevitable problema de la sequía en el norte de México, ya no se podrá seguir con la producción de cerveza.

El mandatario aseguró que aunque no ser detendrá la producción de esta bebida alcohólica, es mejor empezar a invertir en el sur del país, una zona rica en agua potable.

"No es decir, ya no vamos a producir cerveza, es ya no se va a producir cerveza en el norte, ya veda, ¿quieren seguir produciendo cerveza aumentando la producción? Todo el apoyo para el sur, sureste, ahí esta el Grijalva, el Usumacinta, el Papaloapan", adelantó este lunes.

"Ya no se puede dar permiso en donde no hay agua o donde están abatidos por completo los mantos freáticos y ya lo que se está sacando es agua con arsénico, no vamos a tener plantas para quitar arsénico al agua como sucede en La Laguna", advirtió.

La inversión de empresas al sur de México es una de las principales propuestas del presidente Obrador en sus campañas por el sur del país.