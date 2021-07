AMLO: Quieren perjudicarme con video de David León y mi hermano

Nación

AMLO aseguró que no encubrirá ni a su hermano ni a nadie y que corresponde a las autoridades determinar si existe o no un delito en el video de Martín Jesús López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que el video donde se ve a David León entregando dinero a su hermano, Martín Jesús López Obrador, fue exhibido para perjudicarlo. AMLO dijo además, que se trata de una más de las campañas negras que sus adversarios inician en su contra.

"Creo que la intención (del video) es perjudicarme, o tratar de perjudicarme. Es la campaña negra de siempre de mis adversarios. Ya estamos acostumbrados a esto" AMLO

Asimismo, aseveró que siempre han "salido de la calumnia ilesos". Por otra parte, AMLO señalo que el video es un asunto personal de su hermano que sus adversarios están convirtiendo en un asunto político.

"Este video de ayer corresponde a otros videos de otros tiempos. Entiendo que es un asunto hasta personal y (sus adversarios) lo están convirtiendo en un asunto político" AMLO

AMLO compartió en la conferencia mañanera del 9 de julio que, de acuerdo a la información que tiene respecto al video, fue un trato personal entre David León y su hermano. Sin embargo, señaló, lo hacen ver como si fuera dinero para realizar una campaña para AMLO, lo que el mandatario negó. AMLO aseguró que hay muchos intereses creados que están siendo afectados por su gobierno, por lo que no le extraña que intenten perjudicarlo.

AMLO: Yo no encubro a nadie

AMLO aseguró que él no encubre ningún delito, aunque sea de su hermano y aseguró que quien cometa un delito deberá ser castigado.

"Si hay algún delito, de mi hermano o de quien sea, yo no encubro a nadie. Es muy claro que quien cometa un delito, sea quien sea, debe ser castigado" AMLO

Asimismo, AMLO aseguró que si existe un delito en relación con su hermano por el video, debe ser denunciado. Resaltó además que todos los ciudadanos tienen la obligación denunciar para que las autoridades competentes resuelvan si existe o no un delito. Además, sugirió que se juntaran los videos de sus dos hermanos para que las autoridades competentes resuelvan si existe un delito o no en ellos; sin embargo, aclaró que no teme porque tiene la conciencia tranquila.

"Como ya existía el video anterior de mi otro hermano pues se puede acumular y que la autoridad, en este caso la Fiscalía, o si tiene que ver con lo electoral sea el Tribunal el que resuelva, pero yo tengo mi conciencia tranquila" AMLO

Exhiben video de hermano de AMLO recibiendo dinero de David León

Un video donde aparece el hermano menor de AMLO recibiendo dinero de David León fue revelado por Loret de Mola el 8 de julio. De acuerdo con el video, David León entregó el dinero en su casa de Chiapas en 2015, cuando Morena participó en sus primeras elecciones.

La grabación muestra que el hermano de AMLO recibió 150 mil pesos como parte de una serie de entregas regulares que corresponderían a una entrega más grande.

Además, en el video, Martín Jesús afirma que el dinero no es para el sino para su hermano. No es la primera vez que un hermano del mandatario es exhibido de esta forma pues en agosto de 2020, Loret de Mola compartió un video similar con Pío López Obrador.

Pío también recibió dinero de David León cuando era operador de Morena en Chiapas. En el video se escucha que discuten sobre se AMLO se daría cuenta o no del apoyo que estaba recibiendo al ir a sus mítines con templete y audio.