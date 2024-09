AMLO rechaza tipificar Narcoterrorismo en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el senador y líder del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, tras su propuesta de tipificar el "narcoterrorismo" con la ayuda de colaboración internacional.

Este viernes 27 de septiembre, en su última conferencia matutina para responder preguntas de la prensa, el mandatario se refirió a la discusión entorno a la reforma a la Guardia Nacional, donde Cortés cuestionó a Morena sobre si estaban dispuestos a considerar este planteamiento.

AMLO cuestiona los motivos detrás de la propuesta de Cortés

López Obrador expresó sus dudas sobre la autenticidad de la propuesta de Cortés, sugiriendo que podría haber una influencia externa en su planteamiento.

Yo me pregunto si la intervención del dirigente del PAN salió de él o de parte de quién", dijo López Obrador.

El presidente hizo hincapié en que esta idea de tipificar el narcoterrorismo ha sido discutida previamente en el Congreso de Estados Unidos y que incluso fue planteada por el expresidente Donald Trump.

López Obrador enfatizó que los problemas de México deben ser resueltos internamente, sin intervención extranjera.

Eso es lo que planteó, entonces cuando vi esta imagen, esta intervención, me pregunté: ´le salió este asunto a él o de parte de quién´. Porque esto es lo que han venido proponiendo en el congreso de Estados Unidos, esto me lo planteó el presidente Donald Trump y le dije que no porque los asuntos de México los tenemos que resolver nosotros", agregó.

Acusa de "irresponsable" a Cortés por su propuesta

López Obrador calificó la propuesta de Cortés como "una actitud muy irresponsable", señalando que su planteamiento coincidía con agendas extranjeras.

Yo no hubiese publicado una reforma constitucional con esas características", sentenció.

El presidente también comentó que el interés de Cortés no se limita a la militarización del País o a la violación de derechos humanos, sino que refleja una preocupación más profunda que se alinea con la ideología conservadora.

No es nada más un asunto de que les preocupe la militarización del País, les preocupe la violación de los derechos humanos, ya sabemos cómo son los conservadores", agregó.

Marko Cortés pide tipificar el narcoterrorismo

Marko Cortés, en su intervención, hizo un llamado para que se tipifique el narcoterrorismo y se busque colaboración internacional para poder lograr detenciones efectivas de delincuentes de alto perfil, como Ismael "El Mayo" Zambada, quien recientemente fue objeto de detención.Si el régimen morenista realmente quisiera frenar los actos de violencia y terror que genera el crimen organizado, hubieran aprobado nuestra propuesta para tipificarlo como narcoterrorismo, eso sí lograría una auténtica cooperación internacional para combatirlos y los mexicanos podamos vivir en paz", escribió en su cuenta de X.