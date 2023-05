AMLO recibe otro revés de la Corte, invalidan decreto de obras como seguridad nacional

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el decreto sobre obras públicas del presidente Andrés Manuel López Obrador, dando un nuevo revés a sus propuestas.

El llamado "decretazo", por medios como El Universal, tenía como fin declarar las principales obras públicas del sexenio como temas de seguridad nacional, reservando cierta información sobre ellas

AMLO recibe otro revés de la Corte

Con los votos en contra de los ministros Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un revés al presidente Andrés Manuel López Obrador al invalidar, por mayoría, el decreto mediante el cual se clasificó a sus obras prioritarias como de seguridad nacional.

En la sesión de este jueves, el pleno de la SCJN determinó que el acuerdo vigente desde 2021 afecta al derecho a la información e interfiere en las facultades de actuación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Claro que afecta el sistema, claro que afecta la facultad reglamentaria del órgano (iNAI) y a sus facultades, que mediante un acuerdo se instruya de manera obligatoria a todas las secretarías a que todo eso en lo que no he mencionado, el objeto tiene que ser forzosamente la reserva, forzosamente porque están obligados por el decreto y si el decreto me dijo resérvalo, pues lo que voy hacer es catalogarlo como de seguridad nacional", indicó el ministro Javier Laynez Potisek.

SCJN invalidan decreto de obras como seguridad nacional

La presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, afirmó que la reserva de información tiene un carácter excepcional, con base en los principios de transparencia y máxima publicidad establecidos en el artículo 6 de la Constitución.

Además la doctrina constitucional que yo he compartido desde hace más de 5 años, ha establecido que la reserva debe hacerse caso por caso, previa prueba de daño y que el sujeto obligado debe realizarlo de manera fundada y motivada", indicó.

La ministra Piña consideró que el decreto del presidente López Obrador causa una reserva de información anticipada y generalizada, "pues las obras y los proyectos que se catalogan, quedan exentos de la regla general de transparencia y máxima seguridad, sin que les anteceda una análisis caucásico ni la prueba de daño previa".

¿Qué obras contempla el decreto sobre seguridad nacional?El primer artículo del decreto presidencial de obras como temas seguridad nacional contempla información sobre sus principales megaproyectos:

Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)

Refinería Olmeca en Dos Bocas

Tren Maya



Acusa ministra Piña que el decreto impide al INAI ejercer su facultad

Además, coincidió Piña Hernández que el acuerdo también impide que el Inai ejerza su facultad revisora sobre la información.

La ministra agregó que en el "decretazo" se está estableciendo que las obras son de seguridad nacional en abstracto, siendo que la ley dice que en ningún caso se podrá clasificar documentos antes de que se genere la información.

La ministra Margarita Ríos Farjat afirmó que la norma combatida genera un efecto de opacidad y "anula las mejores prácticas en materia de transparencia institucional": No hay un margen claro de qué hacer, ni para los servidores públicos involucrados ni para la sociedad, ni para la información".