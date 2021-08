AMLO recomienda a Ricardo Anaya ir amparado ante el juez

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recomendó a Ricardo Anaya ir amparado ante el juez en su primera audiencia.

En su conferencia de prensa de este 23 de agosto, AMLO sugirió a Ricardo Anaya acudir a declarar y demostrar que no recibió dinero por el caso de Pemex.

"Que vaya y que declare, que demuestre que no recibió dinero y adelante", dijo AMLO.

Lo anterior, luego de leer un tuit publicado este lunes por Anaya, que acompaña a su más reciente video.

Sin embargo, en su video, el panista aclara que no irá a declarar y que se mantiene firme en su decisión de exiliarse en Estados Unidos.

Fue entonces cuando AMLO le sugirió presentarse amparado ante el juez.

"¿Ah no se va a presentar? Pero podría presentarse, incluso, amparado. Yo no me amparé, ni aconsejo que ningún dirigente se ampare, pero que vaya"

AMLO

"Que lo defienda su partido", añadió.

AMLO se deslinda de acusación de persecución política contra Ricardo Anaya

El presidente AMLO señaló que las acusaciones de persecución de su gobierno en contra de Ricardo Anaya son falsas.

No obstante, Ricardo Anaya acusó la mañana de este 23 de agosto que le llegó un citatorio de la Fiscalía General de la República para una audiencia en el Reclusorio Norte.

Por lo que AMLO se deslindó de tener algo que ver con dicho citatorio y pidió al panista dar la cara y no ser marrullero.

"Puede ir a declarar, ¿y yo qué tengo que ver con el citatorio? ¿Qué tengo que ver con los jueces? Que se presente, que dé la cara. El que nada debe nada teme, pero que no me eche la culpa a mí. Que no sea marrullero"

AMLO

"Se les hace fácil decir: ¡me persiguen, me persiguen! Nosotros no somos represores, no odiamos, no somos como ellos", añadió.