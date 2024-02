AMLO respeta decisión de Canadá de pedir visa a mexicanos

En su visita al estado de Quintana Roo, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la decisión de Canadá de volver a imponer visas a mexicanos que busquen ingresar a este país, esto después de 8 de no solicitar el visado.

A partir de las 23:30 h de este jueves, los ciudadanos mexicanos deberán solicitar visa para ingresar a Canadá. Así lo confirmó el Ministro de Migración canadiense, Marc Miller.



En su conferencia matutina que se dio en el estado sureño por el primer primer viaje del Tren Maya desde Chiapas hasta el destino turístico de Cancún, el mandatario aceptó la decisión de Canadá, señalando que al ser una nación independiente, tiene derecho de solicitar visado.

Asimismo señaló que no buscará un conflicto con el país norteamericano por el tema del visado.

"Es una modalidad me dicen, donde solo puede afectar a un 40 por ciento de los que van a Canadá, que bueno que se moderaron, de todas maneras nosotros consideramos que se podían haber buscado otras opciones; sin embargo, ellos tomaron esa decisión, nosotros respetamos lo que deciden otros gobiernos porque son gobiernos independientes, libres, soberanos y nosotros vamos a buscar opciones, alternativas, no podemos romper relaciones con Canadá ni con otros gobiernos". dijo el mandatario.

A pesar de señalar que nos buscaba una confrontación con Canadá, AMLO recordó a las autoridades canadienses, que este convenció al expresidente Donald Trump para que aceptará a Canadá dentro del Tratado de Libre Comercio.

"Si acaso un pequeño reproche fraterno, respetuoso al primer ministro porque nosotros les ayudamos y él lo sabe para que se aceptara que que Canadá participara en el Tratado de Libre Comercio porque el presidente Trump no quería, por diferencias, que son naturales en la política, por discrepancias con el primer ministro Trudeau, no se llevaban bien pues, no quería que se incluyera a Canadá, quería un tratado bilateral y yo insistí con el presidente Trump y lo convencí", dijo.

La nueva medida afecta a los nacionales que no han estado en suelo canadiense o estadounidense en los últimos 10 años. Para poder entrar a Canadá es necesario una visa, pasaporte vigente y la Autorización Electrónica de Viaje (ETA por sus siglas en inglés).