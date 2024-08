AMLO se reunirá con Lula y Petro por caso de Venezuela

En su clásica conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que este sostendrá una llamada telefónica con los mandatarios de Brasil y Colombia (ambos de izquierda) con en propósitos de hablar sobre las tensiones en Venezuela.

Esta reunion entre los mandatarios de izquierda mas predominantes de la region se da en un momento de alta tensión en Venezuela, pues Nicolas Maduro es cada vez mas abierto a arrestar a sus opositores y la represión contra los manifestantes es cada vez mas cruda.

"Es probable que hoy hablemos por teléfono con el presidente Lula y Petro al mediodía de México, como a las 14:00 horas de la tarde. Vamos a platicar sobre las posturas que se tienen en el caso de Venezuela", comentó.

"(...) No meternos en un asunto que corresponde fundamentalmente a los venezolanos. Por eso planteamos: primero, que no haya violencia; segundo, que se respete la voluntad; tercero, que se presenten las pruebas, las actas, del resultado electoral; y cuarto, que no haya injerencismo. Hay que esperar a que se entreguen los resultados", aseveró.

La explosividad de Maduro a puesto en aprietos a AMLO, Lula da Silva y Gustavo Petro, quienes han mantenido un acercamientos con la dictadura a pesar de las denuncias por parte del propio pueblo venezolano que migran a estos 3 paises.