AMLO supervisará el Tren Maya cada 2 meses

CIUDAD DE MÉXICO. Luego de haber recorrido parte de las obras del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que "esta obra es del pueblo de México" debido a que se construye con recursos públicos. Desde Palacio Nacional, el mandatario sostuvo que para esta construcción se utilizan recursos públicos; además descartó que haya concesiones a privados.

"No hay contratación de deuda, las empresas se contratan, pero no hay ninguna asociación pública-privada, es financiamiento del presupuesto público, del dinero de todos. Toda la obra es obra pública, no son concesiones, todo queda como parte del patrimonio nacional", dijo.

El mandatario sostuvo que hay un respaldo y gusto por parte de las personas que habitan en la zona sureste del país por el Tren Maya, por lo que descartó que haya "oposición" ésta.

"El sureste es otra cosa, ya no es la región que decreció por décadas mientras crecía el centro, el Bajío, el norte... ahora el sureste está creciendo", dijo al resaltar que este tipo de obras ayudan a la reactivación económica, a la captura de inversiones y a la creación de "muchos empleos".

El presidente adelantó que cada dos meses supervisará los avances del Tren Maya, ya que, aseguró, esta obra pública será inaugurada a finales del 2023. Destacó que durante su recorrido este fin de semana de la supervisión de la obra, se reunió con el gobernador interino de Tabasco, Carlos Merino, a quien manifestó su apoyo y confió en que éste ayudará a impulsar la Cuarta Transformación.

"Hablé con Carlos Merino, le tenemos toda la confianza, es parte del movimiento de transformación y no tenemos duda que no va a fallar; va a servir al pueblo con lealtad y honestidad", comentó.

Asimismo, este domingo, López Obrador y el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, hicieron una revisión de los tramos 5 Cancún-Tulum; del 6, Tulum-Chetumal; y del 7, Bacalar-Escárcega, del Tren Maya.

Este fin de semana también sostuvo un encuentro con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, para supervisar la construcción del tramo 3 Calkiní-Izamal del proyecto del Tren Maya, el cual contribuye a impulsar la reactivación económica del estado, el desarrollo turístico y la generación de empleos que los yucatecos necesitan. Cabe destacar que, al momento, el proyecto del Tren Maya ha generado más de 77 mil empleos en el sureste de México.