Amurallan Palacio Nacional por protestas de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador explico porque las autoridades han amurallado el reciento con el fin de proteger en inmueble de las próximas protesta por parte de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En la conferencia matutina del día de hoy, el mandatario justico la construcción de las enormes bayas, señalando que se busca proteger Palacio Nacional de actos vandálicos. Asimismo recordó que los padres de los estudiantes de Ayotzinapa son libres de manifestarse, pero entre ellos hay personas que buscan enfrentar a las autoridades.

"No, ellos son libres de manifestarse, tienen todo el derecho de hacerlo, es la búsqueda de sus hijos, nosotros lo que hacemos es que protegemos el Palacio porque hay muchos provocadores, entonces tenemos que prevenir, hay quienes quisieran que haya escándalos y más en este tiempo como estamos a cinco- seis semanas de las elecciones, pues es mejor cuidar el Palacio, prevenir, pero ellos son libres y por lo mismo estoy esperando que pasen las elecciones para hablar con ellos, no quiere decir que no estemos trabajando en la búsqueda de los jóvenes, lo hacemos todos los días, todos los días"

Las enormes protecciones, que también se han hecho presentes en las protestas feministas, fueron instaladas después de que durante la conferencia "Mañanera", un grupo de protestantes de Ayotzinapa, intentó ingresar a Palacio Nacional.

Los padres de los normalistas de #Ayotzinapa son libres de manifestarse, pero nosotros tenemos que proteger Palacio Nacional , "no queremos que se utilice este asunto tan justo con propósitos politiqueros" pic.twitter.com/QaVv56L5wJ — Avi (@avieu) April 26, 2024

La enemistad entre los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el presidente Obrador empezaron cuando las investigaciones apuntaron que la Sedena oculta información sobre el caso, algo que AMLO a negado y a defendido a las fuerzas armadas.