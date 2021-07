André-Pierre Gignac lanza dardo a Guillermo Ochoa previo a debut en Tokio 2021

México.- André-Pierre Gignac, refuerzo de la Selección Francesa, calentó el partido que disputará ante la Selección Mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

En conferencia de prensa previo al duelo de debut de ambos cuadros, André-Pierre Gignac afirmó que el gol más bello de su carrera en la Liga Francesa se lo metió a Guillermo Ochoa.

Asimismo, la estrella del Club Tigres señaló que Paco Memo, portero del Club América, también ha sido su cliente en la Liga MX.

"He jugado contra él con el Marsella y le metí el gol más bello de mi carrera en Ligue 1. Lo volví a enfrentar en México desde que está en el América y le he metido algunos más también. Ahora estamos en Tokio y espero que no haya excepciones"

ANDRÉ-PIERRE GIGNAC

¿A qué gol se refiere André-Pierre Gignac?

André-Pierre Gignac y Guillermo Ochoa se conocieron cuando el primero jugaba para el Olympique de Marsella y el segundo para el AC Ajaccio.

El gol que refirió André-Pierre Gignac fue el que le anotó a Guillermo Ochoa en el partido correspondiente a la temporada 2013-14.

Vaya que la anotación del francés resultó espectacular, pues la consiguió mediante un implacable remate de volea que terminó en el ángulo de la portería del mexicano.

Cabe señalar que en aquella ocasión, Florian Thauvin, delantero del Club Tigres y también refuerzo de la Selección Francesa, de igual modo vacunó a Guillermo Ochoa.

Guillermo Ochoa alerta sobre peligrosidad de André-Pierre Gignac

Por su lado, Guillermo Ochoa evitó hablar de golazo que André-Pierre Gignac le metió cuando jugaba en el AC Ajaccio.

Aunque eso sí, advirtió que el delantero del Club Tigres es un futbolista muy peligroso , al cual la defensa de la Selección Mexicana deberá prestarle atención.