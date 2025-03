Aplazan por tercera vez el desafuero contra Cuauhtémoc Blanco

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados aplazó una vez más la votación para determinar el destino del diputado morenista, Cuauhtémoc Blanco, quien es acusado de haber intentado abusar sexualmente de su media hermana cuando aún era gobernador del estado de Morelos.

Hugo Éric Flores Cervantes, también del partido Morena, negó que se tratará de un carpetazo al caso de su compañero, asimismo afirmó que Cuauhtémoc Blanco no esta siendo defendido y el caso se lleva de manera imparcial.

"En esta Sección Instructora no va a haber carpetazos, les había dicho que me habían pedido un dictamen, que ya por cierto puse a consideración de los que lo quieran revisar, porque hay algunos que no lo quieren revisar", refirió.

"La verdad es que esto es un asunto que quieren convertir en político y yo me aferro a que este es un asunto de carácter jurídico, yo no estoy viendo nombres, estoy viendo un expediente", agregó.

Cuauhtémoc Blanco es acusado de haber intentado abusar sexualmente de su media hermana en su residencia en Morelos. La víctima acusa que Blanco la amenazó con despedirla si no se dejaba abusar por él.