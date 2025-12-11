Sheinbaum explica aranceles a importaciones: impacto en la economía nacional

Afirma Sheinbaum que aranceles a las importaciones no solo son para China, sino para los países sin tratados comerciales.

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum, en el marco de la aprobación de las reformas legales para imponer nuevos aranceles a las importaciones, sostuvo que esta medida no está dirigida específicamente a China, sino que abarca a todos los países con los cuales México no tiene tratados de libre comercio.

Sheinbaum explicó que la medida forma parte del arranque del Plan México, cuyo objetivo central es impulsar a la industria nacional y fortalecer su capacidad competitiva. Afirmó que la determinación no está dirigida contra ningún país, sino que responde a una estrategia económica de largo plazo.

¿Qué declaró Sheinbaum sobre los aranceles?

En cuanto a las observaciones emitidas por el Ministerio de Comercio chino, la presidenta destacó que la relación bilateral se mantiene en excelentes términos y que México reconoce plenamente la importancia de China como socio. Añadió que la reforma aprobada finalmente distó mucho de la propuesta inicial, debido tanto al trabajo legislativo como a los diálogos sostenidos con representantes de diversas naciones, entre ellas China y Corea del Sur.

¿Quién comunicará los detalles de las reformas?

Asimismo, adelantó que el titular de Economía, Marcelo Ebrard, será el encargado de exponer a los países sin tratado comercial con México los detalles y el alcance de los cambios legislativos, una vez que las modificaciones entren en vigor.