ABM pide identificación para depósitos en efectivo: ¿Qué cambios habrá?

Desde julio de 2026, los bancos pedirán identificación para operaciones en efectivo arriba de 140 mil pesos. Conoce por qué cambia la normativa y qué busca combatir.

Los bancos mexicanos implementarán un cambio significativo en sus procesos de seguridad: cualquier persona que retire o deposite más de 140 mil pesos en efectivo deberá presentar identificación oficial y un dato biométrico. La medida entrará en vigor el 1 de julio de 2026 y busca reforzar la protección del sistema financiero frente a actividades ilícitas.

La Asociación de Bancos de México (ABM) explicó que esta recomendación pretende frenar el uso del efectivo en esquemas de financiamiento ilegal, además de promover la digitalización de la economía. El uso intensivo de dinero físico sigue siendo una vía frecuente para el lavado de activos.

El presidente de la ABM, Emilio Romano, aseguró que esta medida "va más allá de la regulación" y forma parte de un paquete de acciones para elevar los controles en todas las instituciones financieras del país.

¿Por qué se pedirá identificación para operaciones en efectivo?

De acuerdo con la ABM, el Comité de Asociados aprobó reforzar los mecanismos de prevención ante el crecimiento de operaciones sospechosas. Con ello buscan robustecer la supervisión y mejorar la respuesta frente al lavado de dinero y el financiamiento de actividades delictivas.

Romano señaló que estas nuevas acciones buscan garantizar que la banca mexicana permanezca "lo mejor protegida posible", especialmente ante investigaciones internacionales donde instituciones han sido señaladas por irregularidades.

México se convirtió también en uno de los primeros países en adoptar una plataforma de intercambio de información en tiempo real entre bancos para identificar operaciones anómalas, un paso reconocido internacionalmente.

La lucha contra el lavado de dinero y las transferencias internacionales

Además de la identificación para montos altos, la ABM recomendó que las transferencias internacionales solo puedan hacerse entre cuentahabientes, lo que limitará riesgos en movimientos transfronterizos.

La banca se comprometió a sostener reuniones periódicas con autoridades de prevención del delito en México y con socios comerciales clave para un monitoreo constante de amenazas.

Este anuncio surge tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, presuntamente involucrados en una red ligada al narcotráfico de fentanilo, aunque las autoridades mexicanas confirmaron sanciones por irregularidades operativas, sin determinar participación adicional.