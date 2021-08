Asumen legislatura

CIUDAD DE MÉXICO.- Los priistas coahuilenses, Shamir Fernández, Cristina Amezcua, Rodrigo Fuentes, Jericó Abramo, Antonio Gutiérrez, Jaime Bueno, Tereso Medina y Rubén Moreira Valdez tomaron protesta en la LXV Legislatura.

Rubén Moreira, coordinador del PRI, será el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, en tanto que Morena presidirá la Mesa Directiva con Sergio Gutiérrez Luna.

Ese es el acuerdo al que llegaron el bloque formado por Morena, PVEM y PT y la coalición opositora del PAN, PRI y PRD.

Aunque negaron que hubiera un veto a Jorge Romero, el coordinador panista y su bancada fueron desplazados del objetivo de que el blanquiazul lograra la Jucopo por ser la segunda fuerza política después de Morena.

El acuerdo permitirá que haya una instalación tersa de la 65 Legislatura, que Morena no intente quedarse con la Jucopo por no tener la mayoría absoluta y que no haya mayorías ficticias, como sucedió con la 64 Legislatura por alianzas del grupo mayoritario con otros partidos.

La coalición opositora consiguió que haya rotación en la Jucopo, pero con las condiciones que impuso Morena para soltar el órgano de Gobierno, y logró que el acuerdo sea por los tres años.

Para el segundo año, la Jucopo la tendrá el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y la presidencia de la Cámara baja el Partido Acción Nacional (PAN).

Hasta el tercer año de la Legislatura le tocará al PAN encabezar la Junta y la Presidencia de San Lázaro la tendrá el Partido Revolucionario Institucional (PRI).