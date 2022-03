Ataca AMLO a periodista; Loret de Mola lo desmiente

CIUDAD DE MÉXICO. – Nuevamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador dedicó una parte de su conferencia Mañanera a atacar al periodista Carlos Loret de Mola, con la difusión de un supuesto tuit del 2018; inmediatamente el comunicador lo desmiente: "es falso", asegura.

Como es una tradición y una costumbre, el presidente de México, López Obrador destinó varios minutos de su Mañanera para dedicárselos a los principales periodistas de México y por supuesto, Carlos Loret de Mola, no quedó exento de las declaraciones de AMLO.

El tuit de Loret de Mola que hizo referencia AMLO en la Mañanera de este lunes 28 de marzo de 2022 y que leyó señaló: "Hoy 17 de junio del 2018, el dólar está a 22 pesos, en diciembre que López Obrador entre a la presidencia va a estar en 25 y muy probablemente para el 2021 estará a 35. Yo por lo pronto ya estoy comprando mis dolaritos".

Luego en forma de sarcasmo señaló, "no compró dólares, compró departamentos" y más tarde dio lectura a otro del comediante Chumel Torres, en la que también invitaba a comprar dólares.

Señaló que ambos tuits provenían de doctores en economía, en son de burla, y cuestionó si las personas que les hicieron caso no los demandarán por incitarlos a comprar dólares.

Minutos más tarde, en sus cuentas oficiales de Facebook y Twitter, Loret de Mola refirió:

"El presidente Andrés Manuel López Obrador, MIENTE ooootra vez. Este tuit supuestamente mío es FALSO. Ha sido desmentido cien veces. Pero él lo citó hoy en la mañanera para calumniarme porque no ha podido explicar cómo se volvió millonario su hijo #JoseRamonLopezBeltran38".

El tema fue retomado por los internautas, mientras que algunos apoyaron los dichos de AMLO, otros mostraron su solidaridad con Carlos Loret de Mola, como una usuaria que señaló con referencia al presidente:

"Nunca puede explicar nada, siempre se sale por la tangente. Va la mitad de su gobierno y sigue echando culpa a los ex mandatarios y como no tiene resultados y aparte sigue habiendo la misma corrupción de siempre (como su hijo y sus hermanos) no encuentra como justificarlo. Pero lo peor es que sigue habiendo quien le cree".