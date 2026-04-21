Todo lo que pasó en el tiroteo de Teotihuacán: Mujer canadiense muerta y turistas heridos

Un hecho violento registrado este lunes en las inmediaciones de las pirámides de Teotihuacán dejó como saldo la muerte de una mujer canadiense y más de una decena de personas lesionadas, entre ellas varios turistas extranjeros.

De acuerdo con reportes oficiales preliminares, un individuo armado abrió fuego en el sitio arqueológico, causando la muerte de la visitante canadiense antes de quitarse la vida. En el lugar fueron asegurados un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos.

Autoridades informaron que al menos 13 personas resultaron heridas durante el ataque, de las cuales ocho permanecían hospitalizadas la noche del lunes. Entre los lesionados se encontraban seis ciudadanos estadounidenses, además de personas originarias de Colombia, Rusia, Brasil y Canadá.

Más temprano, el Gobierno del Estado de México detalló que cuatro personas sufrieron impactos de bala, mientras que otras dos se lesionaron al caer durante el caos generado por los disparos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá confirmó la muerte de uno de sus ciudadanos y reportó que otro más resultó herido. Asimismo, expresó condolencias a las familias afectadas y agradeció la atención brindada por las autoridades mexicanas.

El incidente ocurre en un contexto de cuestionamientos sobre la seguridad en el país, especialmente ante la proximidad de eventos internacionales que atraerán a millones de visitantes.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a personas corriendo en las cercanías de la Pirámide de la Luna tras escucharse detonaciones.

Teotihuacán, ubicado a unos 48 kilómetros al noreste de la Ciudad de México, es uno de los sitios arqueológicos más relevantes del país y cuenta con reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó su solidaridad con las víctimas y aseguró que autoridades de los tres niveles de gobierno trabajan en la atención del caso, en coordinación con la Embajada de Canadá.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que mantiene comunicación con distintas representaciones diplomáticas para brindar apoyo a los ciudadanos extranjeros afectados, mientras que la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, también expresó su respaldo a las familias de las víctimas.