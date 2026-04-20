Tiroteo en Teotihuacán: dos muertos y varios heridos en la Pirámide de la Luna

TEOTIHUACÁN, México — Un ataque armado registrado este lunes en la cima de la Pirámide de la Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacán, dejó un saldo de dos personas fallecidas y al menos seis heridos, confirmaron autoridades del Estado de México. Entre las víctimas mortales se encuentra una mujer de nacionalidad canadiense y el presunto agresor, quien se habría quitado la vida tras realizar múltiples detonaciones contra los visitantes.

Detalles confirmados

De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, el incidente comenzó aproximadamente a las 11:30 horas, cuando un hombre de entre 20 y 30 años subió a la estructura prehispánica y abrió fuego con un arma corta calibre .38. Testigos en el lugar relataron haber escuchado más de 20 detonaciones, lo que provocó escenas de pánico entre los turistas que se encontraban en el sitio, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

El secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda, informó que la situación fue controlada tras el despliegue coordinado de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). El agresor, que aún no ha sido identificado, portaba un arma de fuego y un arma blanca al momento del ataque.

Heridos tiroteo Teotihuacán

El balance oficial indica que seis personas resultaron heridas durante el evento. Cuatro de ellas presentan impactos de bala y fueron identificadas como dos ciudadanas colombianas, una rusa y una canadiense. Los otros dos lesionados sufrieron heridas leves tras caer de la estructura mientras intentaban evacuar la pirámide durante los disparos.

Equipos de emergencia y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios. Una de las víctimas, trasladada vía aérea a un hospital de alta especialidad, se reporta en estado crítico. La zona arqueológica fue desalojada y permanece cerrada al público mientras los peritos de la Fiscalía General de Justicia realizan las investigaciones correspondientes.

Reacción gubernamental y diplomática

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó los hechos y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas. A través de un comunicado, el Gobierno Federal confirmó que mantiene comunicación constante con la embajada de Canadá debido al fallecimiento de una de sus ciudadanas y la lesión de otra. "He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos", señaló la mandataria. Aunque las autoridades no descartan una agresión directa, las investigaciones preliminares aún buscan determinar el móvil del atacante, quien presuntamente no tenía un objetivo específico antes de iniciar el tiroteo.