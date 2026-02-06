Contactanos
Regina Martínez y Allan Corona competirán en esquí de fondo en 2026

La participación de Lasse Gaxiola y Sarah Schleper en esquí alpino marca un hito familiar en la delegación.

Por Staff / La Voz - 06 febrero, 2026 - 03:06 p.m.
      Calendario de los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

      México volverá a tener presencia en los Juegos Olímpicos de Invierno con una delegación que combina experiencia, historia y nuevos hitos.

      En Milano-Cortina 2026, cinco atletas mexicanos verán acción en patinaje artístico, esquí alpino y esquí de fondo, disciplinas en las que el país busca consolidar su crecimiento a nivel internacional.

      Con sedes repartidas entre Milán y Cortina d´Ampezzo, el calendario ya marca las fechas clave en las que Donovan Carrillo, Regina Martínez, Allan Corona, Sarah Schleper y Lasse Gaxiola competirán bajo los colores nacionales.

      Regina Martínez y Allan Corona (Esquí de fondo)

      Los eventos de esquí de fondo de la delegación se realizarán en fechas consecutivas:

      Jueves 12 de febrero — Regina Martínez competirá en la prueba de fondo (6 de la mañana).

      Viernes 13 de febrero — Allan Corona intervendrá en su prueba de esquí de fondo (4:45 a.m.).

      Martínez hará historia como la primera mujer mexicana en competir en esquí de fondo en unos Juegos Olímpicos.

      Lasse Gaxiola y Sarah Schleper (Esquí alpino)

      La dupla de esquí alpino, compuesta por madre e hijo, primera vez que sucederá esto para la delegación mexicana, también tiene un calendario definido.

