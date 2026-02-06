Guillermo Briceño asume el mando de la Guardia Nacional en Morelia

Nuevo mando en la Guardia Nacional: Sheinbaum presenta a Guillermo Briceño

Claudia Sheinbaum releva al titular de la Guardia Nacional: el general Guillermo Briceño asume el mando en lugar de Hernán Cortés Hernández. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó al general Guillermo Briceño como el nuevo comandante de la Guardia Nacional durante su conferencia matutina de este 6 de febrero del 2026.

"El general Guillermo Briceño es el nuevo comandante de la Guardia Nacional, en sustitución del general Hernán Cortés Hernández, quien ocupará el cargo de oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional."

Acciones de la autoridad

Claudia Sheinbaum nombra a Guillermo Briceño nuevo comandante de la Guardia Nacional. Durante su conferencia matutina de este 6 de febrero del 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el nombramiento del general Guillermo Briceño como el nuevo comandante de la Guardia Nacional. La mañanera de este viernes 6 de febrero se realizó desde Morelia, Michoacán donde Sheinbaum reveló que, ahora, el ex comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés Hernández pasará a ser el oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Detalles confirmados

El ascenso de Hernán Cortés Hernández como oficial mayor de la Sedena, también incluye el ascenso de Enrique Martínez López a subsecretario de la Defensa. Se sabe que Guillermo Briceño Lobera, ahora comandante de la Guardia Nacional egresó del Heroico Colegio Militar en 1981, y cuenta con una maestría en Administración Militar y experiencia en zonas críticas como Guerrero; además ha participado en roles en educación militar y operaciones conjuntas de la Sedena.

Impacto en la comunidad

El relevo de Cortés Hernández por Briceño Lobera forma parte de ajustes en el alto mando de seguridad nacional para fortalecer la coordinación contra la delincuencia organizada entre la Sedena y la Guardia Nacional.