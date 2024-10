Sé van Morelos e Hidalgo; Banxico retira estos billetes de circulación

El Banco de México (Banxico) dio a conocer que los billetes de 50 pesos y 1,000 pesos, de la familia F, serán retirados de circulación de manera gradual. Estos billetes son identificables por tener a María Morelos y Pavo, así como al cura, Miguel Hidalgo y Costilla.

Banxico señaló que los esfuerzos para sacar a estos billetes de circulación es debido al proceso de modernización de la monda, la cual posee mejores contramedidas contra la falsificación. Asimismo, los billetes de 200 y 500 pesos de la misma familia también serán retirados.

El proceso para sacarlos es médiente las ventanillas bancarias, que al recibir uno de estos billetes de la familia F, estos serán enviados al Banco de México para sacarlos de circulación.

¿Qué hacer si aún tienes estos billetes?

No hay necesidad de apresurarse a cambiar los billetes de 50 y mil pesos que están saliendo de circulación. Puedes seguir utilizándolos para compras o pagos, ya que mantendrán su poder liberatorio durante el tiempo que dure el proceso de retiro. Si llegas a depositar alguno en el banco, será apartado y no volverá a circular, pero no perderás dinero ni tendrás que cambiarlo de inmediato.