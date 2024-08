Belinda tuvo una relación con Iván Archivaldo Guzmán: Afirma periodista

La periodista Anabel Hernández reveló por primera vez que la cantante Belinda se relacionó con el líder del Cártel de Sinaloa, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín Guzmán, "El Chapo".

Lo anterior lo dijo durante su nuevo podcast "Narcosistema", en el capítulo llamado "¿Quiénes son Los Chapitos?".

La periodista señaló que es la primera vez que menciona esto y se enteró cuando le preguntó de manera directa al Mini Lic, ex narcotraficante, hijo de Damaso López Núñez.

"Con mucha cautela y tacto, Mini Lic me dijo: No estuve ahí, pero lo que Iván me decía con Belinda, él presumía", comienza a relatar Hernández.

Anabel al preguntarle si se trataba de Belinda la cantante él le respondió que sí.

"¿En qué circunstancias? ¿recuerda la época en que Iván le contó esto?", pregunta la comunicadora al exnarcotraficante a lo que él respondió:

"Era cuando éramos amigos, no recuerdo el año, pero pues él lo presumía de que era su amiga, que era su amiga y que tuvo que ver con ella, pero que al final terminó como amigos.

Esta no es la primera vez que Anabel Hernández revela detalles de famosas, ya que anteriormente señaló que Galilea Montijo tuvo un romance con un conocido narcotraficante.

El catálogo de Televisa sí existió, se afirma en el Libro 'Las señoras del narco'

Incluso, en su libro "Las señoras del narco, amar en el infierno" confirmó que el catálogo de Televisa sí existió.

En el capítulo "La Secretaria" se habla sobre este mítico ´catálogo de Televisa´, donde Patricia Navidad era la más costosa.

Celeste narró a Anabel Hernández que ella mismo lo hojeó ya que Beltrán Leyva estaba "encaprichado" con algunas actrices.

De acuerdo a la expareja del capo, Violeta Vizcarra, una socialité con quien llevaban muy buena relación, le consiguió una cita en Televisa, pues inicialmente quería ofrecer ´servicios de spa´ a las artistas.

"La cita fue en Televisa San Ángel. Fui con mi hermano a las oficinas de uno de los ejecutivos de apellido Burillo, un joven de piel clara y ojos claros. Una de las secretarias nos mostró un catálogo, era como un engargolado azul.

"Se ofrecía la compañía de ellas para comidas privadas. Decía ´comida empresarial´, eso fue lo que yo leí. Eran un montón de artistas, un catálogo así de grande", dijo la expareja de Beltrán Leyva.