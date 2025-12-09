Omar García Harfuch anuncia bloqueo de señal en penales para combatir extorsiones

Bloquearán señal telefónica en penales de México durante primer trimestre de 2026

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, dijo que las acciones son para combatir las extorsiones.

Durante el primer trimestre de 2026 se bloqueará la señal telefónica en los 14 reclusorios federales y 13 centros penitenciarios de la Ciudad de México, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal.

En la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, García Harfuch detalló que la acción obedece a la estrategia para reducir la incidencia de extorsión en el País.

"Para evitar que este delito se cometa desde el interior de los penales y proteger a la ciudadanía, se han implementado acciones conjuntas de bloqueo de señal, revisión tecnológica y operativos de supervisión", afirmó.

El funcionario federal explicó que, desde que se emprendió la estrategia nacional en julio, se han recibido más de 100 mil llamadas relacionadas con extorsión.

"Desde que implementamos la Estrategia Nacional contra la Extorsión se mantiene un incremento en el número de denuncias en el 089, donde se han recibido a la fecha más de 102 mil 800 llamadas", dijo.

Dijo que 77 mil 428 llamadas, es decir, el 75 por ciento, fueron intentos que no se consumaron por la intervención de operadores.

"Los operadores orientaron a las y los ciudadanos, lo que permitió interrumpir la acción delictiva", señaló.

Harfuch detalló que 14 mil 575 personas llamaron para reportar números extorsivos y 10 mil 854 denuncias, el 11 por ciento del total, fueron de extorsiones consumadas o canalizadas a fiscalías para ser investigadas, lo que derivó en 3 mil 684 carpetas de investigación.