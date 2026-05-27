Pobladores desalojan a maestros de la Sección 22 en Mitla: bloqueos carreteros

Habitantes de la Villa de Mitla desalojaron por la fuerza a maestros de la ; sin embargo, tras la confrontación, los docentes se reagruparon y volvieron a bloquear la vía.

Alrededor de las 11:00 horas de la mañana de hoy, algunos pobladores comenzaron a organizarse para desalojar a los trabajadores de la educación, lo que ocasionó momentos de tensión. La confrontación inició alrededor de una hora después en la que los habitantes decidieron quitar el bloqueo. Esto originó un choque entre los pobladores y los maestros, en el que además de golpes se lanzaron piedras; así como la presunta detonación de armas de fuego.

Los integrantes de la Sección 22 del SNTE, momentos después, decidieron reagruparse y retomar el bloqueo a esta vía federal que también conecta a la capital del estado con la región del Istmo de Tehuantepec.

Hasta el momento, el gremio reportó que algunos docentes resultaron lesionados al ser golpeados con piedras y responsabilizó de esta agresión al Gobierno del estado de Oaxaca.

En su tercer día de paro indefinido de labores, maestros adheridos a la Sección 22 del SNTE bloquearon las principales carreteras que conectan al interior y exterior del estado de Oaxaca.

La movilización consistió en cinco bloqueos carreteros en Hacienda Blanca, vía que conduce hacia la Ciudad de México; Monumento a Juárez en Santa Cruz Xoxocotlán; el entronque de Mitla, que conecta principalmente a la región del Istmo de Tehuantepec.

Así como en la colonia González Guardado del municipio de Zaachila, carreteras que conduce a la región Costa y a los destinos turísticos de Huatulco y Puerto Escondido; y el crucero de Huayápam, con la que se conecta a la región de la Cuenca del Papaloapam.