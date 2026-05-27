Marcelo Ebrard inicia negociaciones del T-MEC entre México y EE.UU.

La relación económica entre México y Estados Unidos está por entrar en uno de sus momentos más delicados de los últimos años. Mientras las cadenas de suministro de América del Norte dependen cada vez más de la cooperación regional, el gobierno mexicano confirmó que una nueva ronda de negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ya está en marcha, en un contexto marcado por desacuerdos comerciales, aranceles y competencia global.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que funcionarios estadounidenses sostendrán reuniones con la delegación mexicana como parte del proceso de revisión del acuerdo comercial más importante para la región. Aunque evitó revelar detalles específicos de las conversaciones, reconoció que el escenario no será sencillo.

"Son conversaciones complejas", adelantó el funcionario, dejando claro que el gobierno mexicano buscará defender sectores estratégicos y mantener la competitividad frente a otros bloques económicos.

¿Por qué importa tanto esta negociación?

El T-MEC no es solo un tratado comercial: es el motor de una de las regiones económicas más grandes del mundo. Gran parte de las exportaciones mexicanas dependen del acceso preferencial al mercado estadounidense, especialmente industrias como la automotriz, manufactura, acero y tecnología.

La revisión del acuerdo ocurre además en un clima de incertidumbre. Estados Unidos ha endurecido posturas en temas de producción regional, reglas de origen y medidas arancelarias, mientras México intenta conservar condiciones favorables para atraer inversiones y sostener el crecimiento industrial.

Para especialistas, esta nueva etapa será una prueba de equilibrio: México necesita proteger su integración económica con su principal socio comercial, pero también busca fortalecer su posición frente a cambios políticos y económicos en Washington.

Washington será el siguiente escenario

La primera ronda de conversaciones se llevará a cabo en territorio mexicano, pero el proceso no terminará ahí. Después de estos encuentros, la delegación mexicana viajará a Washington para continuar con una segunda fase de negociaciones, aunque todavía no existe una fecha definitiva para esa reunión.

El objetivo, según autoridades mexicanas, es llegar con una estrategia sólida a la revisión formal del tratado, prevista para los próximos meses, evitando sobresaltos que afecten a empresas, inversiones o empleos en América del Norte.

Más que comercio: una negociación con impacto político

El futuro del T-MEC también tiene un peso político. La renegociación ocurre en un momento en el que Estados Unidos redefine su política comercial y fortalece medidas de protección económica. Para México, el reto será demostrar que la integración regional sigue siendo una ventaja estratégica frente a competidores como Asia y Europa.

La pregunta ahora no es si habrá negociación, sino qué tan profundas serán las diferencias y qué tan preparado está México para defender uno de los acuerdos que sostienen buena parte de su economía.