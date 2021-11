Buen Fin 2021: Profeco revela las 3 tiendas con más quejas y al "rey de las ofertas falsas

Si todavía no has comprado nada durante el Buen Fin 2021 y quieres pero en una tienda que no tenga tantas quejas, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló las tiendas con más reclamos.

Además señaló a la tienda de autoservicio que se ha caracterizado por ser "el rey de las ofertas falsas".

Hasta el 14 de noviembre ha recibido 472 quejas por el Buen Fin 2021, de las cuales 88 % han resultado en conciliación.

El motivo de las reclamaciones durante el Buen Fin 2021 han sido por incumplimiento en:

Descuentos y ofertas

Cancelación de compras

Las 3 tiendas con más quejas en el Buen Fin 2021

Las tres tiendas con más reclamos durante los cinco primeros días del Buen Fin 2021 son tiendas de autoservicio. Estas son:

Sam´s Club – 85

Walmart – 62

Soriana – 37

El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, dijo en conferencia mañanera que aunque Walmart y Sam´s Club no participan en el Buen Fin 2021, tienen su campaña llamada "El fin irresistible", que viene siendo lo mismo.

La tienda que más aumento reclamos en el

Buen Fin

2021

Sheffield exhibió que Soriana es la tienda que más aumentó sus reclamos, pasó del 6 al 8 %, respecto al año pasado.

Mencionó que este año Office Depot no ha querido conciliar ninguna de sus ventas.

En el otro lado, Sheffield reconoció que Walmart, tienda que en 2020 fue "el rey de las quejas", bajó el número de reclamaciones, paso de 49 a 35 %.

Chedraui, "el rey de las ofertas falsas" del

Buen Fin

2021

El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, llamó a Chedraui "el rey de las ofertas falsas" del Buen Fin 2021 por una supuesta promoción en croquetas para perro.

SupuestamenteChedraui puso en oferta las croquetas con el 25 % descuento en todas las tiendas físicas y en línea, pero esa misma semana subió 27 % su precio, es decir, están 2 % más caras.

La Profeco ya suspendió la supuesta oferta.

Aprovecho para mencionar que una sucursal en Querétaro no quiso vender en 33 pesos una charola, con el pretexto que el precio estaba en dólares, pero está prohibido.

La 2 tiendas con 100 % de conciliación en el

Buen Fin

2021

La Profeco también resaltó las dos tiendas que en este Buen Fin 2021 han conciliado al 100 % los reclamos:

Liverpool

Coopel

Las categorías con más quejas en el

Buen Fin

2021

La Profeco también difundió las categorías con más reclamos en el Buen Fin 2021:

Ropa y zapatos – 48 reclamos

Abarrotes – 31

Vuelos y transporte – 23

La Profeco informó que d e 244 reclamos, en 89.7 % se logró llegar a un acuerdo entre la persona consumidora y el negocio, de las que se logró recuperar más de un millón 204 mil pesos.

Durante este Buen Fin 2021 la Profeco solicitó:

Corregir 88 anuncios

Retirar 12 anuncios

Realizó 9 mil 857 asesorías

Las categorías con más demanda en el

Buen Fin

2021

Ricardo Sheffield dijo que este 2021 subió la demanda de varias categorías y bajaron otras, respecto a 2020.

Las que subieron en demanda son:

Abarrotes subió del 0 al 13 %

Vuelos del 0 al 10 %

Las que bajaron en demanda son:

Ropa y zapatos del 22 al 20 %

Línea blanca del 17 al 9 %

Los 3 estados con más quejas en el

Buen Fin

2021 ante la Profeco

La Profeco también señaló cuáles son los estados que durante en el Buen Fin 2021 han tenido más quejas.

Estos son:

CDMX – 26

Edomex – 21

Jalisco – 18

¿Cómo hacer una denuncia o queja en la Profeco durante el

Buen Fin

2021?

Si quieres presentar una denuncia o queja por el Buen Fin 2021 en Profeco, lo puedes hacer a través de varias formas:

Teléfono del Consumidor 55 5568 8722

Concilianet

En la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO)

En el correo asesoria@profeco.gob.mx

Con información de El Universal y Milenio