Buscan a 33 mujeres y la Fiscalía de NL rechaza ola de desapariciones

Gustavo Adolfo Guerrero, Fiscal General, reiteró que Nuevo León no está viviendo una crisis por la desaparición de mujeres, aunque se reportaron 420 desapariciones y 379 han sido localizadas.

Desde la inauguración del Centro de Investigaciones de Cibercriminalidad, Derecho Digital y Ciberseguridad de la UANL, el funcionario aseguró que el tema de los feminicidios "hemos agarrado al toro por los cuernos".

"La mayoría de estas mujeres se localizan en las 72 horas, no hay ola de desapariciones, no hay esa sensación que se ha generado a través de redes sociales o en los medios de comunicación".

"No hay esa psicosis que se ha generado, tenemos que atacar esa situación de por qué se está yendo la mujer de la casa", sostuvo en su mensaje; entre las cifras destacó que 8 mujeres han sido localizadas sin vida por distintas razones, no exclusivamente por relación con criminales.

Además, se continúa con la búsqueda activa de 33 féminas por ser casos recientes; "no ocultamos cifras porque simular es perder".

"En NL no hay un riesgo con las mujeres por criminales, habrá casos particulares, pero no de redes en contra de las mujeres; ojalá se difunda y que pase las fronteras, está sustentado en los datos oficiales, no maquillados", aseguró.